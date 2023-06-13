الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إعلام النواب" تناقش تأخر تطوير قصر ثقافة بهتيم بشبرا الخيمة اليوم

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن تطوير قصر ثقافة بهتيم بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن التأخر الشديد في إحلال وتجديد بيت ثقافة زنين رغم الموافقة على إعادة التخصيص، وكذا بيت ثقافة صفط اللبن بنطاق حى بولاق الدكرور، محافظة الجيزة.

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981، في ضوء تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، وكذا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، في ضوء تقرير لجنة الشئون الاقتصادية.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة العامة 4 تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيات دولية، حيث يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25-7-2022، بمبلغ 1.850.260 يورو، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023.

كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية، والصادر بها قرار رئيـس جمهـورية مصـر العربية رقم 212 لسنة 2023.

وكذلك طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023، والصادر  بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023.

وكذلك طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023.

اتفاقية التجارة الحرة القارية الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب محمد الحسيني النائب مجاهد نصار جمهورية مصر العربية

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