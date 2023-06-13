"الصحة" تحذر من التعرض للشمس.. وخبير يكشف الوقاية من أمراضها

حذّرت وزارة الصحة والسكان من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، منعا للإصابة بالمشاكل الصحية والمضاعفات الخطرة التي تحدث نتيجة لذلك.

وقال الدكتور حسن الفكهانى، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا، إن هناك العديد من الأمراض الجلدية التى يرتبط وجودها بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يتطلب الوقاية والحذر منها.

وأفاد بأن فصل الصيف يتميز بارتفاع درجات الحرارة وهو ما يكثر معه الإصابة بالعديد من الأمراض التي ترتبط بشكل أساسي بارتفاع درجات الحرارة، ومنها الإصابة بحمو النيل أو ما يعرف بالتهاب الغدد العرقية، والذي يحدث نتيجة ارتفاع إفرازات الغدد العرقية ما يسبب حدوث انسداد الغدد وبالتالي يحدث الالتهاب الذي يظهر بالشكل المعروف بين الأطفال.

وتابع: "تبدأ الإصابة بالمرض بظهور حبوب صغيرة تتحول فيما بعد لدمامل وخراريج"، مشيرا إلى أنه يمكن الوقاية منها بالحصول على حمام بارد مرتين، الأول عند الظهيرة والثاني عند المغرب مع التعرض لهواء المراوح في الغرفة.

وأضاف أن مرض الحساسية الحشرية من الأمراض التى تحدث بسبب التعرض للسعات بعض الحشرات، والذى ينتشر بين الأطفال نتيجة لعدم قدرة جهازهم المناعى على مواجهة لسعات الحشرات، ما ينتج عن ذلك حبوب وحكة في الجلد.

وتابع: "في الحالات الشديدة يحتاج الالتهاب الذي يحدث للجلد لجرعات شديدة من الكرتيزون، ويحدث المرض والإصابة بالحساسية الحشرية بين الأطفال صغار السن، ويتم الوقاية من المرض بتغيير الملابس والحصول على حمام بارد يوميا خاصة بعد اللعب، والمحافظة بصفة مستمرة على النظافة الشخصية".

وكشف أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا عن أنه مع ارتفاع درجات حرارة الصيف تكثر الإصابة بما يعرف بضربات الشمس، خاصة بعد التعرض المباشر للشمس في المصايف دون اتباع تعليمات الوقاية والسلامة، والتى تشمل شرب كميات متوازنة من الماء، واستخدام واقيات الشمس، ويمكن الوقاية بعدم التعرض المباشر للشمس وشرب كميات مناسبة من الماء يوميا.

وقال: في الصيف يكثر شرب المياه الغازية وتناول الأطعمة التى تحتوى على السكريات والوجبات السريعة خاصة المصايف، وهو ما يؤثر سلبا على الكولاجين في البشرة، ما يتسبب فى ظهور التجاعيد وذلك لأن السكريات الكثيرة تعمل على انكماش الجلد فتظهر التجاعيد.

وتابع: "من ضمن أمراض الصيف أيضًا تساقط الشعر نتيجة الإكثار من غسله، والأصح هنا الغسيل من مرة إلى مرتين أسبوعيا لتفادي المضاعفات الخطرة".