الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر بانجو في الجيزة

بانجو
بانجو

نجحت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، في ضبط مسجل خطر متورط في الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من مصدر سري تفيد تورد مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية منها بين عملائه. 

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، ورصد رجال المباحث تحركات المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه. 

وأرشد المتهم عقب القبض عليه، عن هوية عاطل اعتاد الحصول منه على المواد المخدرة، لترويجها بين المتعاطين، لتحقيق مكاسب طائلة، واستخدامه الهاتف في التواصل معهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

الجيزة بانجو مسجل خطر القبض

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