إدارة باريس تحسم موقفها من طلب كيليان مبابي

فاجأ كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إدارة ناديه بطلبه السماح له بالرحيل لريال مدريد.

وأفادت تقارير صحفية أمس بأن مبابي طلب من إدارة النادي الباريسي عدم تفعيل شرط تمديد عقده لعام إضافي حتى يونيو 2025 والسماح له بالانتقال لريال مدريد، طالع التفاصيل هنا.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن إدارة النادي الباريسي تفاجأت بقرار مبابي ورسالته المباشرة للنادي، والتي رأوا أن لا توجد حاجة قانونية لها.

وشارك كيليان مبابي في 43 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، وسجل 41 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

كما كشف رومانو أن الموقف الحالي لإدارة باريس واضح، إما التوقيع على عقد جديد أو سيكون النادي منفتح على بيع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أن النادي لا يرغب في ترك اللاعب يرحل بشكل مجاني خلال العام المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بحلول 30 يونيو 2024، أي أنه في حالة عدم رحيله سيكون له الحق في التوقيع لأي نادٍ بحلول 1 يناير من العام المقبل ودون الرجوع لإدارة النادي الباريسي.