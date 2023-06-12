كيليان مبابي يرفض تفعيل بند التمديد في عقده مع باريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية أن الفرنسي كيليان مبابي لن يفعل خيار تمديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة موسم إضافي.

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان العام الماضي حتى صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، رافضًا الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نادي باريس سان جيرمان يعيش أجواء مشتعلة، بعد أن تلقوا خطابًا رسميًا من ممثلي مبابي، بعد ظهر اليوم الاثنين، أكدوا خلاله عدم تفعيل خيار التمديد في عقد اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أنه بات في حكم المؤكد أن مبابي لن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان، بعدما أخطر النادي بعدم تفعيل البند الذي ينتهي بنهاية 31 يوليو المقبل.

وذكرت أن إدارة باريس سان جيرمان مستاءة من قرار مبابي وشعرت بالصدمة، وأخبرته بأنه حال لا يريد تفعيل الخيار، فسيتم بيعه هذا الصيف.