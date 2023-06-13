21 يونيو.. "الأعلى للثقافة" يستضيف أمسية ضمن فعاليات سلسلة "تواصل"

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية ضمن فعاليات سلسلة "تواصل" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي ومقررها الدكتور حسين حمودة، تحت إشراف الدكتورة عزة بدر عضوة اللجنة، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

وتتضمن الأمسية عدة فقرات؛ الأولى يشارك بها الشاعر عماد سالم ضمن "إبداع شعري"، والدكتور محمد المفتي أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ومقرر لجنة التربية وعلم النفس بالمجلس ضمن "إبداع قصصي"، والقاص والشاعر أحمد حنفي "إبداع قصصى"، والقاصة شيماء زايد "إبداع قصصي".

كما تضم الأمسية رؤية فكرية تحت عنوان "بين السيرة الذاتي والرواية" يقدمها الدكتور سمير مندي ناقد أدبي، الدكتورة نهلة راحيل مدرس بكلية الألسن جامعة عين شمس، والكاتبة والروائية منى الشيمي، على أن

تدير الأمسية الدكتورة عزة بدر الكاتبة والصحفية بمجلة صباح الخير مؤسسة روز اليوسف وعضوة لجنة السرد القصصى والروائى بالمجلس الأعلى للثقافة.