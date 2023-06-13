وصول أكثر من 531 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة بوزارة الحج السعودية، اليوم، لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة الصادرة حتى اليوم 531243 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي الوصول لليوم قد بلغ 27808 حجاج وصل منهم 22775 حاجًا إلى مطار محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 92 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 58 رحلة تقل 2276 حاجًا، واستقبل مركز حجاج البر 92 رحلة تقل 2757 حاجًا.

وبالنسبة لعمليات المغادرة فقد أوضحت الإحصائية أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة قد بلغ 378698 حاجًا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 152500 حاج من جنسيات مختلفة، وأن نسبة أشغال السكن بالمدينة المنورة بلغت ٥١٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 21891.