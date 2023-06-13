الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": ارتفاع عدد ضحايا قصف "كريفى ريه" الأوكرانية لـ6 قتلى

اوكرانيا
اوكرانيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بارتفاع عدد قتلى القصف الروسي على مدينة كريفي ريه الأوكرانية لـ6، بحسب تصريحات مسئول أوكراني.

وشنت القوات العسكرية هجومًا صاروخيًا مكثفًا الليلة الماضية على مدينة كريفي ريه وسط أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 25 بينهم أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية وما زالوا تحت الأنقاض.

وفي وقتٍ سابق، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فبراير العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا والتي تهدف إلى نزع السلاح وليس احتلال الأراضي الأوكرانية.

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