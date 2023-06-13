الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الغضبان" يلتقي رئيس اتحاد نقابات عمال بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فهمي الشيشتاوي رئيس اتحاد نقابات عمال بورسعيد  بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على عقد اللقاءات الدورية مع رؤساء النقابات المختلفة بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس اتحاد نقابات عمال بورسعيد، كافة مستجدات الأعمال داخل نقابات عمال المحافظة وأوضاع  أعضائها، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لنقابات عمال بورسعيد تقديرا لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، مشيراً إلى أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الإهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة.

من جانبه وجه فهمي الشيشتاوي رئيس اتحاد نقابات عمال بورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال ودعمه المتواصل لعمال بورسعيد، معربا عن فخره بما وصلت له محافظة بورسعيد من تنمية حقيقية في كافة المجالات، انعكست على الخدمات المقدمة للمواطن،  وارتقت بمستوى المعيشة.

IMG-20230613-WA0072
IMG-20230613-WA0072
IMG-20230613-WA0071
IMG-20230613-WA0071
IMG-20230613-WA0070
IMG-20230613-WA0070
أساسية اقتصادي الاقتصاد التنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية ا الخدمات المقدمة

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

طوارئ في القليوبية بعد اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بشبرا الخيمة

التعاون الدولى: اتفاق تمويل مع كوريا الجنوبية بقيمة 460 مليون دولار لتوريد 40 وحدة قطار

خطة "التعاونيات الزراعية" لتحقيق أكبر قيمة مضافة من تصدير الخضر والفاكهة

عودة الحركة المرورية بالطريق الزراعي في القليوبية

القبض على تاجر بانجو في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟