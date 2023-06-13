"الغضبان" يلتقي رئيس اتحاد نقابات عمال بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فهمي الشيشتاوي رئيس اتحاد نقابات عمال بورسعيد بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على عقد اللقاءات الدورية مع رؤساء النقابات المختلفة بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس اتحاد نقابات عمال بورسعيد، كافة مستجدات الأعمال داخل نقابات عمال المحافظة وأوضاع أعضائها، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لنقابات عمال بورسعيد تقديرا لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، مشيراً إلى أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الإهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة.

من جانبه وجه فهمي الشيشتاوي رئيس اتحاد نقابات عمال بورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال ودعمه المتواصل لعمال بورسعيد، معربا عن فخره بما وصلت له محافظة بورسعيد من تنمية حقيقية في كافة المجالات، انعكست على الخدمات المقدمة للمواطن، وارتقت بمستوى المعيشة.

IMG-20230613-WA0072

IMG-20230613-WA0071