محافظ بورسعيد يعقد لقاء موسعا مع ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاء موسعا مع ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية والأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالمحافظة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد و قطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، وعدد من القيادات التنفيذية و شباب الأحزاب وشباب الهيئات بالمحافظة .

في بداية اللقاء، طالب محافظ بورسعيد الجميع بالوقوف دقيقة حداد علي روح نقيب الصيادلة الدكتور عبد الوهاب قوطة، وفي كلمته أكد على تقدير دور الأحزاب جميعا ببورسعيد، وأهمية التكاتف ‏من أجل مصلحة بورسعيد وخدمتها، منوها بأن بورسعيد تمر بمرحلة هامة في تاريخها الحديث بالتزامن مع إقامة ‏مشروعات عملاقة في غرب وشرق وجنوب المحافظة.

- الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لمصر ويجب استغلال كافة أفكارهم وآرائهم البناءة

وأشار " الغضبان" إلى أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لمصر، والذي يجب استغلال كافة أفكارهم وآرائهم البناءة إيمانا من القيادة السياسية بأهمية إشراك الشباب في كافة المشروعات والموضوعات للتعرف على ما يتم على أرض الواقع من أعمال.

وأضاف المحافظ بأن جميع المشروعات التي تقوم بها المحافظة تستهدف في المقام الأول عنصر الشباب، الذين لديهم القدرة علي الابتكار والإبداع ، مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ببورسعيد التي تهدف في ‏النهاية إلى رفعة شأن المحافظة الباسلة.

كما أشار إلى أهمية اللقاء من أجل التواصل مع أبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مؤكدا على النهضة التي شهدتها الدولة المصرية، وذلك نتيجة العمل المخلص من كافة القيادات المعنية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- ضرورة الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون لإنجاح خطط التنمية بالدولة

ولفت محافظ بورسعيد إلى ضرورة الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة، لافتا أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وأوضح المحافظ أن على المواطن المصري أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، وأشار إلى أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات، ففي مجال الصناعة عملت على توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين، وشهدت تنمية الصناعة جاءت نتيجة إقامة مشروعات عملاقة صناعية ، فضلا عن انطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية ، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة ، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى بشرق بورسعيد، بالاضافة الى اقامة المشروعات السياحية المتطورة ببورسعيد.

- عقد حوار مفتوح مع شباب الأحزاب والإجابة على استفساراتهم

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوار مفتوح مع شباب الأحزاب والإجابة على استفساراتهم في العديد من القضايا، حيث استعرض محافظ ، كما استمع للآراء المختلفة وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية ، لافتا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة في خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في كافة الاتجاهات.

ومن جانبهم أعرب شباب الأحزاب عن سعادتهم باستماع المحافظ لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها ، كما أشادوا بالنهضة الغير مسبوقة في كافة القطاعات، مؤكدين أن الجميع يجب أن يعمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، وضرورة نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع

وأكد المحافظ علي ضرورة عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع جميع شباب الأحزاب ببورسعيد، ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المحافظة للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.

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