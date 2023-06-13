"صرف الإسكندرية": لم نرصد أي تجمعات لمياه الأمطار بمحيط لجان الثانوية العامة

أكدت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أنه مع سقوط أمطار على المحافظة ،صباح اليوم، بالتزامن مع اليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة، تم المرور والمتابعة لكافة المدارس على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم تجهيز فرق طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة أو سدد صرف صحي، أو بلاغ في نطاق أي مدرسة على مدار فترة الامتحانات.

وشهدت الإسكندرية اليوم، سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على كافة أنحاء المدينة الساحلية، وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن تم تأمين عمل لجان الثانوية العامة، والمرور ومراجعة أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي في نطاق محيط المدارس التي بها مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف مناطق الإسكندرية.

وشدد على أهمية المرور الدوري على المدارس التي يتم عقد الامتحانات بها، للتأكد من عدم وجود أي مشكلة في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحانات الثانوية بمحافظة الإسكندرية يبلغ 56579 طالبا ، منهم 23063 للشعبة الأدبية و 21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و 2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.