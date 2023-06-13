الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"صرف الإسكندرية": لم نرصد أي تجمعات لمياه الأمطار بمحيط لجان الثانوية العامة

امتحانات
امتحانات

أكدت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أنه مع سقوط أمطار على المحافظة ،صباح اليوم، بالتزامن مع اليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة، تم المرور والمتابعة لكافة المدارس على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم تجهيز فرق طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة أو سدد صرف صحي، أو بلاغ في نطاق أي مدرسة على مدار فترة الامتحانات.

وشهدت الإسكندرية اليوم، سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على كافة أنحاء المدينة الساحلية، وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن تم تأمين عمل لجان الثانوية العامة، والمرور ومراجعة أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي في نطاق محيط المدارس التي بها مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف مناطق الإسكندرية.

وشدد على أهمية المرور الدوري على المدارس التي يتم عقد الامتحانات بها، للتأكد من عدم وجود أي مشكلة في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحانات الثانوية بمحافظة الإسكندرية يبلغ 56579 طالبا ، منهم 23063 للشعبة الأدبية و 21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و 2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

شركة الصرف الصحى بالإسكندرية شركة الصرف الصحي رصد أي تجمعات لمياه الأمطار صرف صحي عدد المتقدمين للامتحانات الثانوية

الأكثر قراءة

تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

بدء الامتحان فى مادة الاقتصاد للثانوية العامة 2023

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة عدم استقرار الطقس بكفر الشيخ

"التعليم": جارٍ التأكد من صحة امتحان الاقتصاد المتداول عبر السوشيال ميديا

"تموين الدقهلية": توريد 33 ألفًا و748 طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة