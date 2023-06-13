الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم الغربية" يطمئن على فتح جميع لجان الامتحانات فى مواعيدها

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

اطمأن المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التعليم بمحافظة الغربية، على انتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية للجان سير الامتحانات لأداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، علاوة على عدم تأخر أي لجنة عن مواعيد الفتح المقررة.

وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من جميع الجهات المعنية من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أى قلق أو توتر.

وأكد وكيل التعليم استمرار انعقاد غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ الصباح الباكر أمس.

ويؤدي 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة- الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفرالزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

اداء امتحان أعمال الامتحانات الإدارات التعليمية الإدارات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

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