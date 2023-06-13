الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

طلاب
طلاب

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لورقة أسئلة، زعمت أنها لامتحان الاقتصاد الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء.

بدأ اليوم الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي، في أداء الامتحان في مادة الاقتصاد، ضمن المواد خارج المجموع.

وانطلقت أمس امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

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تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

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