طالبات مدرسة الشهيد مصطفى عميرة: "نتمنى الاقتصاد يكون سهل زي التربية الدينية"

وقفت الطالبات أمام مدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة رفقة أولياء أمورهم، ممسكين بالمراجعات والملخصات في اللحظات الأخيرة قبل التوجه مباشرة إلى اللجنة، بمساندة ودعم من الأسرة.

وتمنت الفتيات أن يكون امتحان الاقتصاد والإحصاء سهلًا كمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وقالت سهر محمد، طالبة في الصف الثالث الثانوي في تصريحات لـ "الدستور" قائلًة: "امبارح الامتحانات كانت سهلة ونفسي انهارده كمان تعدي على خير ويطلع سهل ونعرف نحل، عشان نعرف نركز في اللي جاي".

من جهته أكدت سارة على، طالبة في الصف الثالث الثانوي على حديث صديقتها، وطالبت رواد "السوشيال ميديا" ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالدعاء لهم، وألا يضيع الله مجهودهن دون نتيجة مرضية.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة ، أمس الاثنين، بكافة محافظات مصر، بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وكان قد تم الإعلان عن تعديل المواصفات الفنية لورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، بالإضافة إلى جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان فى ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتين، و الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.

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