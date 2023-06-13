الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم دمياط": دور رئيس اللجنة والمراقب تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تابع  المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب في ثاني أيام الامتحانات، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوية اليوم الثلاثاء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، والتي تعتبر أول المواد المضافة للمجموع، وهو ما دفع عدد من الطلاب للمراجعة من أمام المدرسة قبل الدخول للجان.

  وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا و يجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط تتابع بشكل مستمر سير الامتحانات والاستجابة لاية شكاوى والتعامل معها بصورة فورية.

ويؤدي  ١٣٠٥١ طالب وطالبة امتحانات الثانويه العامه في محافظة دمياط وذلك بعدد ٦١٣٨ طالب وطالبة بالشعبة العلمية " علوم" و ٢٣٦٨ طالب وطالبة بالشعبة العلمية " رياضة" و كذلك ٤٥٤٤ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية في ٤٠ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

الثانوية العامة الثالث الثانوي الاقتصاد والاحصاء التربية والتعليم محافظة دمياط

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد 237 درجة حدا أدنى للقبول بالثانوي العام

أمطار رعدية غزيرة فى دمياط

بدء توافد طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحانى الاقتصاد والإحصاء

توجيه الرئيس السيسى بإنشاء "مقبرة الخالدين" الأبرز بالصحف

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة عدم استقرار الطقس بكفر الشيخ

تداول امتحان الاقتصاد للثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة