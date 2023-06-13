وكيل "تعليم دمياط": دور رئيس اللجنة والمراقب تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

تابع المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب في ثاني أيام الامتحانات، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوية اليوم الثلاثاء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، والتي تعتبر أول المواد المضافة للمجموع، وهو ما دفع عدد من الطلاب للمراجعة من أمام المدرسة قبل الدخول للجان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا و يجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط تتابع بشكل مستمر سير الامتحانات والاستجابة لاية شكاوى والتعامل معها بصورة فورية.

ويؤدي ١٣٠٥١ طالب وطالبة امتحانات الثانويه العامه في محافظة دمياط وذلك بعدد ٦١٣٨ طالب وطالبة بالشعبة العلمية " علوم" و ٢٣٦٨ طالب وطالبة بالشعبة العلمية " رياضة" و كذلك ٤٥٤٤ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية في ٤٠ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.