الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "صحة الدقهلية": تنسيق كامل مع "التعليم" لتأمين امتحانات الثانوية طبيًا

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن هناك تنسيقًا كاملًا مع مديرية التربية والتعليم لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطلاب الثانوية العامة أثناء أداء الامتحانات.

وأضاف "مكين"، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك ١٥١ لجنة امتحانية على مستوى محافظة الدقهلية، جرى توفير ١١٣ طبيبًا وزائرة لها من التأمين الصحي، ومديرية الشؤون الصحية وفرت ٣٩ طبيبًا وزائرة؛ وذلك للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة داخل اللجان.

ولفت إلى أن هناك سيارات إسعاف تتمركز في نقاط قريبه من لجان الامتحانات؛ وذلك للتدخل ونقل أي حالات يستدعي الأمر نقلها إلى المستشفى.

الثانوية العامة التربية والتعليم الاقتصاد والاحصاء محافظة الدقهلية الثالث الثانوي

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