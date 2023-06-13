الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على أشلاء مجهولة بالمعادى

جثة
جثة

كشف مصدر أمني تفريغ قيام رجال مباحث المعادي كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شخص مقطعة إلى أجزاء، كان قد عثر على أجزاء منها بمنطقة مهجورة بمنطقة المعادي؛ لتحديد هويته وكشف ملابسات الحادث.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، تلقوا بلاغًا من الأهالي بالعثور على ساق آدمية بإحدى المناطق المهجورة بدائرة قسم شرطة المعادي.

على الفور توجهت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة المعادي إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على ساق آدمية بمنطقة مهجورة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

 

اهالي احد ارتكاب إشلاء جثة مجهولة إعدام ارتباط الأهالي البعض البل

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