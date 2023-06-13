حسن أبو الروس عن دوره فى "ريفو": درست الأذان فى الأزهر

كشف الفنان حسن أبو الروس، تفاصيل انضمامه لمسلسل "ريفو"، والذي عرض عبر منصة "watch it"، مؤكدًا أنه يجيد العزف على العود، ولكنه تعلم العزف على الجيتار، وحصل على كورس حتى يصدق الناس.

وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن الدور عرض عليه بالصدفة، وذلك حينما تواجد مع الفنان أمير عيد، بأحد المطاعم، ورأوا أنه مناسب للدور وعرف بعدها أنه تم اختياره.

وأكد أنه أحب الشخصية التي قدمها، وذلك لأنه كان يتلون ويقدم شخصيات كثيرة وكان في يوم واحد يقدم شخصيتين غير أنهم صعب.

وتابع: "استمعت بريفو وأتمنى عندما يختارني أحد لدور ما أن أقدم شخصيات مختلفة"، مشيرًا إلى أنه قدم شخصية الشيخ بعد أن درس الأذان في الأزهر.

أبطال ريفو

يضم مسلسل ريفو مجموعة من النجوم أبرزهم: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ومن المقرر عرضه الجزء الثاني قريبًا عبر منصة watch it.