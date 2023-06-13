باحث عراقى لـ"الدستور": مصر دائما بلد ترحب بأشقائها العرب

قال أستاذ العلوم السياسية في العراق عبد الكريم الوزان، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى القاهرة تأتي في ضوء تعقد الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية في العالم، حيث تأتي من رد فعل الحرب الروسية الأوكرانية والتهديد الوشيك للمفاعل النووي الإيراني، وتأثير ذلك على الأقطار العربية ومن ضمنها العراق ودول الخليج.

وأضاف الوزارن، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "كما تنطلق الزيارة بدور مصر الكبير السيادي والدبلوماسي، ولابد العرب أن يجتمعوا حول مصر في ضوء كل هذه التعقيدات، والعراق ينطلق من حاجته إلى العروبة، حيث يقع تحت تأثيرات إقليمية كبيرة ويريد أن يحافظ على نسيج العروبة.

وأضاف: "كما يبحث السوداني خلال الزيارة جوانب المجالات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، كما ترحب مصر بدور الأشقاء العرب ونتوقع أن تكون لهذه النتائج أبعاد إيجابية على العراق وعلى مصر من خلال العوامل الاقتصادية والأيدي العاملة وتبادل الخبرات وتنسيق الموقف الدبلوماسي العربي تجاه العالم.

وتمتد العلاقات المصرية العراقية بشكل كبير والروافد تاريخية ممتدة بين البلدين، ويسعى العراق مؤخرا للتعاون مع مصر في عدة مجالات.

وأجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة رسمية هي الثانية له إلى مصر منذ توليه قيادة الحكومة في أكتوبر الماضي، ليبحث ملف الوساطة ما بين طهران والقاهرة، مؤكدا أن الزيارة تهدف كذلك إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

كما وجه السوداني دعوة إلى الشركات المصرية للمشاركة في حملة إعادة إعمار العراق، وكذلك تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، لاسيماذات الأهداف الاقتصادية والاستثمارية، كما سيتضمن جدول أعمال الزيارة التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات الإسكان والخدماتوالرياضة وغيرها.

وقبيل الزيارة، بحث وزير التجارة العراقي أثير الغريري، مع وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، استعدادات انعقاد الدورة الثانيةمن اللجنة المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة خلال الفترة من 10-13 يونيو الجاري.