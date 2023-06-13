الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق أبو سعدة: إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضرورة لمنع الشائعات

الدكتور طارق أبو
الدكتور طارق أبو سعدة

أكد النائب الدكتور طارق أبو سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس  الشيوخ، أن موضوع تداول المعلومات هو موضوع قديم حديث ناقشته الأمم المتحدة في شكل مواثيق وعهود، وفي الدولة المصرية في دستور 2014 في المادة 68 منه، ألزم الدولة بإصدار قانون بشأن حرية تداول المعلومات والبيانات، والهدف من إصدار هذا القانون هو إتاحة المعلومات الصادقة لدرء الضرر من الشائعات وجلب المنافع، أما بالنسبة لمتخذ القرار فهو يجد أمامة معلومات وبيانات صحيحة ينتج عنها قرار سليم.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول جلسات وقضايا المحور السياسي في الحوار الوطني عن (قانون حرية تداول المعلومات).

وقال "أبو سعدة"، إن حرية تداول المعلومات ليست قاصرة على الإعلاميين والصحفيين فقط، بل تشمل جموع الشعب، فهي حق أصيل لكل مواطن كفله له الدستور، مضيفًا أن الاعلاميين في أشد الحاجة لإصدار قانون تداول المعلومات والبيانات.

وأوضح "أبو سعدة"، أن مصر أصدرت ميثاق الشرف الإعلامي بصورة مشرفة وبوضعه مثل أفضل دولة تتكلم عن الحريات في العالم، ووفق ضوابط الأمن القومي وضوابط عدم المساس بالحرية الشخصية أو ازدراء الأديان، وقال إنه لابد عند وضع القانون من الاطلاع على التجارب الدولية، وكذلك أن تشمل المناقشات تمثيلًا لكل الطوائف الموجودة المتعلقة بالموضوع، مع وضع حدود فاصلة بين إتاحة المعلومات والأمن القومي.    

أدار الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وشارك في الجلسة الأولى للصالون ، النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مارجريت عازر، عضو مجلس النواب الأسبق عن حزب المحافظين، والدكتورة رحاب التحيوي، رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، وحسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك في الجلسة الثانية للصالون، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والدكتور طارق أبو سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس  الشيوخ، والكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، والكاتبة الصحفية فريدة محمد، عضو تنسيقية  شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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