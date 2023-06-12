الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عن "مقبرة الخالدين".. الأعلى للآثار الإسلامية: "استجابة رئاسية جاءت في توقيتها"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الدكتور جمال مصطفى، نائب الأمين العام للمحلس الأعلي للآثار لشئون الآثار الإسلامية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير.

وقال “مصطفى” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"،  إن تقييم موقف نقل المقابر بمنطقة السيدة نفسية يؤكد حرص الدولة على التراث، مشيرًا إلى أن المقابر في حالة خطيرة، والأمر يتطلب حل المشكلة.

وأردف:" هذه خطوة كبيرة، انتظرها كل الأثريين والمهتمين بالتراث، وهناك حصر كامل وموجود وسيتم نقل كل الرفاة التي لها تأثير في التاريخ المصري، ولم نتوقع صدور رؤية الرئاسة بشكل عاجل وسريع".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.

ووجه الرئيس بأن تتضمن المقبرة أيضًا متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

مقبرة الخالدين توجيه الرئيس الرئاسة

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