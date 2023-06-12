الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

طارق الطاهر: مبادرة "مقبرة الخالدين" تحافظ على التراث وتعكس رؤية الرئيس السيسي

طارق الطاهر
طارق الطاهر

أشاد الكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء مقبرة الخالدين إلى جانب العديد من الخطوات الجادة حفاظًا على التراث المصري باعتباره جزءًا من هويتنا وتاريخنا.

وقال الطاهر في تصريحات لـ"الدستور": الرئيس السيسى يمتلك حسا وطنيا من الطراز الفريد، وفى ذات الوقت يحلم بوطن يريد له أن يكون فى مصاف الأمم المتقدمة، من هنا يتخذ العديد من الخطوات التى يسابق فيها الزمن، من أجل تثبيت أركان دولة تنتقل من حال إلى حال، ومن الطبيعى أن تواجه هذه النقلة بالعديد من الصعوبات، لكن ما يميز الرئيس هو حرصه الدائم على يشارك ذوى الرأى والخبرة.

وتابع: “أثمن جيدا قراره بتشكيل لجنة لدراسة ما يخص المقابر التى تمثل فى جوهرها قيما كثيرة، لا تخص أسر من تضمهم هذه المقابر، فهى فى جوهرها تمس روح ووجدان كل المصريين، وتمثل لهم طاقة وجدانية وشعورية، هى الحافز الأكبر لهم فى أي بناء وتطور حضاري، وأتمنى أن تصل اللجنة إلى توصيات تعكس روح هذا الشعب”.
ومن جهة أخرى وصف الطاهر قرار إنشاء متحف للخالدين بالتاريخى: «أتمنى أن تكون خطوات تنفيذه على أرض الواقع، تعكس قيمة وأهمية هذا القرار، وأن يقدم كل صاحب رأي رؤيته لهذا المتحف، وأن تمد أسر هؤلاء الخالدين أيديهم للدولة المصرية، بإعطاء المقتنيات التى تعكس مسيرة الشخصيات التى سيتم اختيارها فى هذا المتحف".

يذكر أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023. 

كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضًا متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال

الكاتب الصحفي طارق الطاهر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي انشاء مقبرة الخالدين الرئيس السيسى يمتلك حسا وطنيا تشكيل لجنة لدراسة ما يخص المقابر

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