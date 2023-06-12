الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحليل مخدرات للمتهم بسحل وقتل والده في السيدة زينب

حبس
حبس

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأثنين، إجراء تحليل مخدرات للمتهم بقتل والده في منطقة السيدة زينب؛ لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

كانت النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، وملابسات الحادث.

مناظرة النيابة
وتبين من مناظرة النيابة أن المتهم طعن والده بسكين المطبخ ستة طعنات نافذة في الصدر والبطن أصابته بتهتكات في أجهزة الجسم نتج عنه نزيف دموي تسبب في الوفاة، إلى جانب كدمات في الرأس والجسم نتيجة سحل الإبن والده من الطابق الثامن حيث تقطن شقته إلى الطابق السادس ودفعه إلى الحائط مما تسبب في إصابة الرأي وعندما وجده توفى تركه وحاول الفرار إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه، وتسليمه للشرطة.

تفاصيل البلاغ
كانت تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة "ش. و"، 57 سنة، مقتول بطعنات بالبطن والصدر.
وتبين سقوطه من الطابق الثامن للطابق السادس، ودلت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقع نجله فى مشاجرة بينهما، ويقوم رجال المباحث بسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية والد قتل تحليل مخدرات منطقة السيدة زينب

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