عقيلة صالح لـ"القاهرة الإخبارية": "صندوق الانتخابات هو الحكم"

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن تعديل مجلس النواب للإعلان الدستوري رقم 13، كان بهدف تقديم مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف صالح خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبوزيد على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه من المعروف أن مجلس النواب منذ مدة طويلة، أصدر قانون انتخاب الرئيس، وقانون انتخاب مجلس النواب، وهذه اللجنة معنية إما بإدخال تعديلات أو إلغاء أو استبدال، يعني هذه من مهام هذه اللجنة.



وتابع: من حيث المبدأ فإن ليبيا في ظروف استثنائية، ولا نريد تهميش أو إبعاد أحد، ونريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين، وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب.

وأردف: ما وصل إلينا، مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدرس بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسميا إلينا حتى هذه اللحظة.

وأوضح أنه طُلب منه الحضور إلى المغرب، وكان المطلوب أن نحضر هذا الاتفاق ونبارك هذا الاتفاق، حقيقة لم يعرض علينا اتفاق مكتوب من الطرفين، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأي وهذا الرأي الشخصي، هذه اللجنة مستقلة، وتبحث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات.

وأوضح أنه اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية، لما يحصل على 50% + 1 فقد أصبح قانونا هو الرئيس المنتخب، ولا يوجد مبرر لجولة الثانية، ووصلنا للشك أن موضوع الجدل هو إطالة أمد وربما محاولة تدخلات.