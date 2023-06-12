الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصرية للاتصالات: لدينا 12 مليون و600 ألف مشترك

المهندس الحسيني عادل
المهندس الحسيني عادل

أكد المهندس الحسيني عادل، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات لخدمة العملاء أن الشركة هي كيان مصري كبير يحقق أعلى معدلات نمو، بها 12 مليون و600 ألف مشترك بيخدموا 66 مليون مواطن، لافتا إلى أن الشركة مستعدة لإتاحة 30 مليون خط جديد من داخل التوسعات في الريف والمدن.


وأوضح خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، اليوم،  أن الشركة أرباحها تنمو سنويا وأن تشكيلها ينقسم لـ٣٠٪ مملوكة للأفراد و٧٠٪ ملك لوزارة المالية ووزارة الاتصالات، ولا يوجد تراجع في قاعدة العملاء وهناك دور وطني كبير تلعبه المصرية للاتصالات، حيث تم توصيل الألياف الضوئية لـ3 آلاف مدرسة، بالإضافة إلى تزويد ١٥ ألف مبني حكومي بمراكز البيانات ونحن الشركة الوحيده المشغل الوحيد لديه خطوط فايبر.

وشدد الحسيني عادل بأن الشركة تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية التي تعمل بها الحكومة الأمريكية حاليًا، موضحًا بأن الشركه بها أحدث تكنولوجيا موجودة تعمل بنفس التكنولوجيا التي تعمل بها الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

المهندس الحسيني عادل خدمة العملاء كيان مصري التوسعات الرئيس التنفيذي

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