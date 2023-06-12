الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وجدى زين الدين: القيادة السياسية نجحت فى ترسيخ علاقات الشراكة مع القارة السمراء

الكاتب الصحفي الدكتور
الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين

قال الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، إن القيادة السياسية نجحت على مدار 10 سنوات مضت، في ترسيخ وبناء علاقات شراكة قوية مع دول القارة السمراء.

وأضاف "زين الدين"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، للإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تجاهلت لفترة طويلة القارة الإفريقية، وبالتالي فقد كانت العلاقات شبه مقطوعة بين مصر والدول الإفريقية، حتى جاءت ثورة 30 يونيو والمشروع الوطني، وكانت من أساسياته الرئيسية هي إعادة العلاقات ليس مع الدول الإفريقية فحسب وإنما مع العالم أجمع، اعتمادًا على سياسة الندية والمصالح المشتركة.

وأوضح "زين الدين" أن مصر لعبت دورًا بالغ الأهمية خلال السبع سنوات الأخيرة، فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الإفريقية، ويكفي أنه لأول مرة أن هناك دولًا لا يوجد رئيس مصري من قبل زارها، وهذا ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارته لأكثر من دولة إفريقية، وهو ما يدل بأن مصر عينها دائمًا على ما هو أبعد من ذلك، والهدف من ذلك كله المصالح المشتركة بين مصر وهذه الدول. 

وأشار إلى أن اهتمام مصر البالغ والكبير بالدول الإفريقية في هذه الفترة له الكثير من الدلالات، وهو أن مصر ليست بعيدة عن العالم في كل أحداثه. 

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