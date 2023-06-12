الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث مقترحًا بتطوير عدد من الحدائق ومكتبة مصر العامة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يلتقي بوفد الجهات الاستشارية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وفد إحدى الجهات الاستشارية ذات الخبرة لدى الأمم المتحدة، لبحث ومناقشة خطة تطوير واستغلال حديقة البستان بمدينة الخارجة لإقامة متنفس حضاري وترفيهي ضمن مشروع إنشاء مدينة آمنة للنساء. بحضور السيد جهاد متولي رئيس المركز والسيدة أمنية مسعود مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة.

وأكد “الزملوط” على ضرورة استغلال الإنشاءات الموجودة بالحديقة في توفير خدمات ترفيهية ورياضية واجتماعية لخدمة أهالي المناطق المحيطة، وتنفيذ مجسم لحديقة بيولوجية تضم النباتات الصحراوية المنتشرة بالبيئة الواحاتية.

كما اطّلع على مقترح رفع كفاءة مكتبة مصر العامة وإعادة تطوير وتخطيط الأنشطة المقدمة لرواد المكتبة، وحسن استغلال الموارد المتاحة بها. كما بحث إمكانية تطوير نادي المحافظة الاجتماعي ووضع تصور للاستفاده من المساحة المقام عليها في تقديم خدمات وأنشطة متنوعة.

 

محافظ الوادي الجديد إحدى الجهات الاستشارية خطة تطوير واستغلال لإقامة متنفس حضاري وترفيهي مشروع إنشاء مدينة آمنة للنساء توفير خدمات ترفيهية وتخطيط الأنشطة المقدمة النباتات الصحراوية

الأكثر قراءة

حماية الأسرة المصرية.. ماذا يجرى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" فى موقع مناسب لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر

باحث سياسى: أوكرانيا تتبع تكنيك تشتيت القوات الروسية بالهجوم المضاد

التحقيق للمرة الثانية مع منير الوسيمي بـ"الموسيقيين".. الثلاثاء

السيسى يوجه بتشكيل لجنة لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة

متحدث "التعليم": امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأول كانت منضبطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة