محافظ الوادي الجديد يبحث مقترحًا بتطوير عدد من الحدائق ومكتبة مصر العامة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وفد إحدى الجهات الاستشارية ذات الخبرة لدى الأمم المتحدة، لبحث ومناقشة خطة تطوير واستغلال حديقة البستان بمدينة الخارجة لإقامة متنفس حضاري وترفيهي ضمن مشروع إنشاء مدينة آمنة للنساء. بحضور السيد جهاد متولي رئيس المركز والسيدة أمنية مسعود مديرة وحدة السكان بديوان عام المحافظة.

وأكد “الزملوط” على ضرورة استغلال الإنشاءات الموجودة بالحديقة في توفير خدمات ترفيهية ورياضية واجتماعية لخدمة أهالي المناطق المحيطة، وتنفيذ مجسم لحديقة بيولوجية تضم النباتات الصحراوية المنتشرة بالبيئة الواحاتية.

كما اطّلع على مقترح رفع كفاءة مكتبة مصر العامة وإعادة تطوير وتخطيط الأنشطة المقدمة لرواد المكتبة، وحسن استغلال الموارد المتاحة بها. كما بحث إمكانية تطوير نادي المحافظة الاجتماعي ووضع تصور للاستفاده من المساحة المقام عليها في تقديم خدمات وأنشطة متنوعة.