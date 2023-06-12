الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: لوبيتيجي يدخل دائرة اهتمام الهلال للتعاقد معه الموسم الجديد

لوبيتيجي
لوبيتيجي

دخل الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، دائرة اهتمامات نادي الهلال السعودي.

ويبحث نادي الهلال عن مدير فني جديد بعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز عن النادي بعد ولاية ثانية غير موفقة مع الفريق.

وقالت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي المدرب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني يعد من ضمن خيارات الهلال لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

يذكر أن المدرب لوبيتيجي يتولى حالياً الإدارة الفنية لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي، منذ شهر نوفمبر الماضي، وقاد تدريب فريق ريال مدريد عام 2018، إضافة إلى منتخب إسبانيا في الفترة من 2016 إلى 2018.

الهلال الهلال السعودي جولين لوبيتيجي لوبيتيجي وولفرهامبتون

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