الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح أهم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله (فيديو)

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن  الطواف من أجمل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الإثنين، خلال حلقة جديدة من برنامج “فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة “الناس”،أن الطواف هو تحية بيت الله الحرام، وهو سبع أشواط كأداء ركعتين، ومن السنة أن يكثر الإنسان من الطواف ما دام في مكة، لأنها عبادة مرتبطة بوجودنا نحن المسلمين عند بيت الله الحرامن فكلما استطعنا أن نطوف نقوم بالطواف حول الكعبة.

وأكد أمين الفتوى، أن الطواف يحتاج غلى طهارة وبداية من الحجر الأسعد إلى الحجر مرة أخرى وهذا شوطن ونكون قريبين من بيت الله الحرام متى أمكنن ونستلم الحجر عند كل طواف إن لم نسطع نشر إليه ونكبر.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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