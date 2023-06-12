الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محذرًة من طقس الثلاثاء.. الأرصاد: عاصفة ترابية وارتفاع في درجات الحرارة

الطقس
الطقس

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان الأحوال الجوية تشهد استقرارًا كبيرًا خلال ساعات الليل اليوم الإثنين، مُحذرًا من التقلبات الجوية التي يشهدها طقس الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

ولفت “شاهين” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على فترات متقطعة، بينما تشهد المناطق الصحراوية نشاطًا للرمال والأتربة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية ببعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأشار “شاهين” إلى عدم استقرار الأحوال الجوية في محافظات شمال الصعيد، السلوم والمنيا وأسيوط وسوهاج، حيث أنها معرضة لمنخفض صحراوي وتصل درجة الحرارة لـ44 درجة مئوية، بالإضافة إلى وجود حركة لنشاط لحركة الرياح المصاحبة للرمال والأتربة.

ولفت إلى أن منطقة خليج السويس، والبحر الأحمر، ومناطق من الصحراء الغربية، سوف تشهد وجود منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، بجانب كتل هوائية جنوبية غربية، تؤدي إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل إلى العاصفة الترابية في شمال ووسط الصعيد، و شمال البحر الأحمر. 

ونوه أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة مئوية، وتسجل السواحل الشمالية 28 درجة مئوية.

الأرصاد عاصفة ترابية الثلاثاء طقس الثلاثاء

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