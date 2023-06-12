الأحد.. وحدة "تنمية المشروعات" تستقبل خدمات أصحاب المشروعات في مطروح

قال المهندس حسام صالح، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تقرر الدفع بوحدة تطوير الأعمال بمدينة مرسي مطروح يوم 18 يونيو الجارى، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة، لتقديم خدماته المختلفة مجانا لاصحاب المشروعات بمحافظة مطروح.

وأكد أنه على أصحاب المشروعات التواجد بمنتجاتهم، من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المكتبة لتصويرها وتوثيقها بالشكل الجيد بما يسهم في الترويج والتسويق الجيد لها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على مزيد من التيسيرات لأبناء مطروح من الشباب والمرأة أصحاب المشروعات المنتجة والمساهمة في الترويج والتسويق الجيد للمنتجات علي تحسين جودتها وقدرتها على المنافسة بما يوفر مزيد من فرص العمل والدخل الاقتصادى لأصحابها.