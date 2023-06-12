بدء صالون التنسيقية حول قضايا المحور السياسى بالحوار الوطنى (فيديو)

بدأت منذ قليل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا حول جلسات المحور السياسي بـ«الحوار الوطني»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.



تدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين»، وتتناول مناقشة عدة محاور، منها: هل عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كافٍ أم يحتاج لزيادة، كذلك أهمية تفرغ النواب للعمل النيابي، ورواتب النواب وهل تحتاج إلى المساواة برواتب نواب الوزراء، وهل هناك بعض المواد في قانون مجلس الشيوخ مقيدة لعمل المجلس من عدمه؟.



وتناقش الجلسة الثانية «قانون حرية تداول المعلومات»، وتتناول محاور أبرزها، أهمية وجود قانون لحرية تداول المعلومات، والرابط بين حرية تداول المعلومات وحرية الصحافة، ومساهمة القانون في تكوين رأي عام صحيح والقضاء على الشائعات، وكذلك هل يتعارض صدور القانون مع سرية المعلومات المهمة أو المعلومات المتعلقة بالأمن القومي، والتجارب التي يمكن أن تحذو مصر حذوها في مسألة تداول المعلومات.



يدير الحوار خلال الصالون، النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مارجريت عازر، عضو مجلس النواب الأسبق عن حزب المحافظين، الدكتورة رحاب التحيوي المحامية، رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، دكتور طارق أبوسعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، الكاتبة الصحفية فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.