الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الرياضة: تنفيذ عدد من الفعاليات بمساحات مراكز الشباب

وزير الرياضة
وزير الرياضة

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية، تنفيذ دورات الدعم النفسي وأخطار الزواج المبكر والتوعية الصحية وأيضًا تنفيذ الدورات الحرفية وذلك من خلال المساحات الصديقة التي تم إنشاؤها بمراكز الشباب بمحافظتي القاهرة (مركز شباب المعادي ٧٧، وحلمية الزيتون)، والإسكندرية (مركز شباب الحرمين، برج العرب).

من جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أنه في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يتم الاهتمام بالوافدين من السودان والجنسيات الأخرى بهدف إدماجهم بالمجتمع المصري، وعمل برامج الدعم النفسي، والتوعية الصحية، والتثقيف الصحي، والتعرف على الإجراءات الاحترازية، وإدارة الحالات.

ونظمت وزارة الرياضة جولة سياحية إلى محافظة الإسكندرية، للشباب المشارك بمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تحمل شعار "شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب- جنوب"، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

واستهل المشاركون جولتهم بمكتبة الإسكندرية، حيث تعرفوا على سبب بناء المكتبة على شكل "قرص الشمس" وتاريخ إنشائها وأبرز ما تحتويه من تراث يعبر عن جميع الثقافات، والذى جعلها واحدة من أهم أيقونات العلم والثقافة على المستوى الإقليمي والعالمي، وزيارة ثلاثة متاحف بالمكتبة من ضمنهم متحف للرئيس الراحل السادات، بالإضافة إلي 16 معرضًا، ثم مشاهدة عرض البانوراما الحضارية تقدم فيه الحضارة المصرية الفرعونية، والحضارة الإسلامية والمسيحية في مصر، والتعرف علي خلفيتها التاريخية.

في كلمته، أكد د. أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن زيارة المكتبة من أهم الزيارات لأنه يعكس مفهوم المؤسسية والعمل الجماعي، كما تطرق إلى أن منحة ناصر كانت سببًا لسفره إلى إنجلترا، كما ذكر مجموعة من الدراسات له عن الرئيس السابق جمال عبدالناصر.

واختتمت زيارة المحافظة بجولة سياحية حرة، كما عبر المشاركون عن سعادتهم البالغة بزيارة الإسكندرية عروس البحر المتوسط ورؤية أهم معالمها.

وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب وزارة الشباب مركز شباب الحرمين برج العرب أشرف صبحي

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