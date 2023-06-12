الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع برناردو سيلفا

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

أكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توصل لاتفاق مع البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وتُوج مانشستر سيتي بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بالفوز على إنتر الإيطالي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان لديه اتفاق مع اللاعب بالفعل، لكنه يتوجب عليه الاتفاق مع مانشستر سيتي أولًا.

وأوضح التقرير أن البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الباريسي، عرض على مانشستر سيتي، صفقة تبادلية، من أجل إتمام انتقال برناردو سيلفا.

وذكرت الشبكة أن باريس سان جيرمان عرض ماركو فيراتي وجيانلويجي دوناروما، لدخول أي منهما في الصفقة، من أجل تخفيض سعر برناردو سيلفا.

وتابع التقرير أن بيب جوارديولا يقدر فيراتي جيدًا، حيث إنه يُعد خيارًا لتعويض الرحيل المحتمل لـ إلكاي جوندوجان، كما أن مانشستر سيتي رفض رفضًا قاطعًا فكرة التعاقد مع دوناروما.

وأكملت الشبكة أنه لا يزال يتعين على باريس سان جيرمان القيام بعمل لإقناع النادي الإنجليزي بخصوص الصفقة، لكن المناقشات ستستمر.

باريس سان جيرمان برناردو سيلفا مانشستر سيتى برناردو ماركو فيراتي

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