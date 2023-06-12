الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«ها أنا أحقق ذاتى».. المشروع القومى بكفرالشيخ يواصل تدريباته

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

يستمر تدريب المشروع القومى "ها أنا أحقق ذاتي" الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ من خلال "الإدارة العامة للرياضة"، بجمعية تنمية المجتمع المحلى بكفرالشيخ.

وأشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة عن طرق مراكز تدريب رياضية وكشفية في ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة والكاراتيه وتنس الطاولة وكرة السلة.

وأضاف محروس أن المشروع يدعم أبناء المشروع القومى رياضيًا وكشفيًا وصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية فيما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع في إطار خطة الوزارة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة.

تقام فعاليات المشروع القومى بإشراف تنفيذى عبدالمنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى مدير إدارة التنمية الرياضية، وقد أثنى الدكتور خالد مجاهد رئيس مجلس الإدارة، على جهود المدربين محمد سليمان، أحمد لطفى، أسامة زيد.

الشباب تنمية المجتمع المشروع القومي كفر الشيخ تدريبات

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