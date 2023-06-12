الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صلاة ودموع.. ردود أفعال دولية حول في وفاة برلسكوني

برلسكوني
برلسكوني

بعد نبأ وفاة رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، الاثنين، داخل أحد مستشفيات ميلانو حيث كان يعالج من سرطان الدم المزمن تدفقت ردود الفعل من جميع أنحاء العالم من القادة الوطنيين إلى البابا فرانسيس والرئيس الروسي إلى المذيعين الذين انفجروا في البكاء على إحدى الشبكات التلفزيونية.

ردود أفعال متباينة 

- أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تعزية برلسكوني باعتباره "بطريركا" للسياسة الإيطالية ووطنيًا حقيقيًا حسّن من مكانة إيطاليا على المسرح العالمي.

قال بوتين في البرقية التي أصدرها الكرملين، “لطالما أعجبت بصدق بحكمته وقدرته على اتخاذ قرارات متوازنة وبعيدة النظر حتى في أصعب المواقف”، وذلك خلال كل اجتماع من اجتماعاتنا كنت مشحونًا بالحيوية والتفاؤل وروح الدعابة التي لا تُصدق."

استضاف برلسكوني بوتين مرتين في إحدى فيلاته في سردينيا إميرالد كوست ورد الروسي بالمثل بما في ذلك إقامته في منزل بوتين.

بمناسبة عيد ميلاد برلسكوني الأخير في سبتمبر، أهداه بوتين زجاجات الفودكا حتى مع دعم الحكومة الإيطالية بقوة لأوكرانيا في الحرب ضد الغزو الروسي.

قال بوتين: "كان بلا شك سياسيًا على المستوى الأوروبي والعالمي". هناك عدد قليل من هؤلاء الأشخاص في الساحة الدولية الآن لقد كان صديقًا عظيمًا لشعبنا وقام بالكثير لتطوير الأعمال والعلاقات الودية بين روسيا والدول الأوروبية وكان برلسكوني قد أبدى تحفظات بشأن العقوبات ضد المصالح الروسية بسبب الغزو.

- وقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني التي كانت أحد شركاؤه الصغار في حكومته الائتلافية، من بينهم حزب فورزا إيطاليا برلسكوني الذي أسسه قبل 3 عقود، قدّم له "وداعًا سيلفيو" في بيان مصور بثه التلفزيون الإيطالي وأضافت بوفاته "ذهب زعيم سياسي أوروبي عظيم وإيطالي عظيم. حدسه ومعاركه والتزامه غيرت أمتنا وفتحت مساحات للحرية الحقيقية ".

- في برقية تعزية أُرسلت إلى مارينا برلسكوني، الابنة الكبرى لبرلسكوني وتأكيدًا لقربه من جميع أفراد العائلة. 

قال البابا فرانسيس إن رئيس الوزراء الراحل قام “بمسؤوليات عامة بمزاج نشط”، وصلى فرنسيس أن يمنح الله "السلام الأبدي له ، وعزاء القلب لمن يبكي على وفاته، وقال فرنسيس إنه انضم إلى التعازي "بذكرى شديدة في الصلاة".

- قال أندرس فوغ راسموسن، رئيس الوزراء الدنماركي السابق والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي عن برلسكوني: "كانت لدينا خلافاتنا السياسية ولكن على المستوى الشخصي ، كان دائمًا شركة ساحرة وجذابة".

- وأشار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ، الذي كان برلسكوني يطمع بدوره كرئيس للدولة - سعى دون جدوى في السنوات الأخيرة لاختياره من قبل البرلمان لهذا المنصب - في تكريمه وصف رئيس الوزراء السابق بأنه "بطل المواسم الطويلة للسياسة الإيطالية، واضاف ماتاريلا:"كان برلسكوني زعيمًا سياسيًا عظيمًا ميز تاريخ جمهوريتنا حيث أثر على نماذجها وعاداتها ولغتها".

- على واحدة من 3 شبكات تلفزيونية خاصة في الإمبراطورية الإعلامية لبرلسكوني اختنق اثنان من المذيعين الذين يستضيفون برنامجًا حواريًا صباحيًا مباشرًا وذرفوا الدموع عند إخبار الجمهور بوفاته. 

خارج إحدى فيلات برلسكوني في أركور، بالقرب من ميلانو وضع شخص ما وشاحًا من نادي إيه سي ميلان لكرة القدم والذي كان برلسكوني يمتلكه منذ فترة طويلة، بجانب باقات من الزهور.

رئيس الوزراء البريطاني بريطانيا مستشفيات برلسكوني ميلانو

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