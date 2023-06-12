الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصريين": ضبط وتحديد المفاهيم أساس نجاح قانون تداول المعلومات

الدكتورة جميلة الرفاعي
الدكتورة جميلة الرفاعي عضو الهيئة العليا لحزب ”المصريين“

كشفت الدكتورة جميلة الرفاعي، عضو الهيئة العليا لحزب ”المصريين“، أهمية إصدار تشريع بشأن حرية تداول المعلومات الذي يُعد إحدى الضمانات الهامة لحماية المواطنين من المعلومات المغلوطة والشائعات، والتي تتكبد الدولة في مواجهتها تكلفة مالية وسياسية كبيرة نحن في غني عنها إذا تم تشريع قانون يساهم في تحقيق مستويات أعلى من ﺍﻟﺸﻔﺎﻓية ﻭالمحاسبة، ومن ثم محاربة الفساد، وما يترتب على ذلك من تعزيز التنمية وبيئة الاستثمار، ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي المشاركة السياسية، وتحقيق التحول الديمقراطي.

وأعلنت ”الرفاعي“ خلال كلمتها بجلسة «قضية قانون حرية تداول المعلومات»، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، أن حزب المصريين تقدم بمقترحات لمجلس أمناء إدارة الحوار الوطني، من أجل مراعاة ضبط وتحديد المفاهيم لكى نحافظ على المصلحة العامة للمواطن في الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية المعنية بذلك، مع مراعاة الغاية المشروعة لحماية وسلامة عمليات اتخاذ القرارات الحكومية والأمن القومي.

وأوضحت عضو الهيئة العليا لحزب ”المصريين“ أن اشكالية المعلومات المتعلقة بالقرارات الحكومية والأمن القومي في غاية الخطورة ويجب مراعاتها عند سن القانون لأن حق الحصول على المعلومة هو حق أصيل نصت عليه المادة ٦٨ من الدستور المصري وتكفله الدولة لكل مواطن، ووفقًا للقاعدة الفقهية الضرورات تقدر بقدرها، يجب الأخذ في الحسبان المصالح العليا والأمن القومي، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يجب مطلقًا التذرع بمقولة الأمن القومي لعدم اتاحة المعلومات، فيجب أن يكون هناك محدودية لهذا الاستثناء.

وأضافت أن هناك معطيات كثيرة لإصدار قانون اتاحة المعلومات وتداولها وذلك في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، فهناك العديد من التوسعات والمشروعات التنموية وتأسيس المدن الجديدة، فكان ولا بد من توفير وإتاحة المعلومات عن هذه التطورات التي تقوم بها الدولة المصرية لأن غياب المعلومة في ظل الواقع الذي نعيشه يزيد من مخاوف المواطن حول جدوى هذه المشروعات، ويجب أن يحصل المواطن على المعلومات من جهة رسمية موثوق فيها لسد ذريعة الوقوع في الشائعات التي تتناولها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة جميلة الرفاعي إلى أن التحولات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة من ثورات تكنولوجية غيرت من شكل السُلطة وممارستها في جميع أنحاء العالم، بل وأثرت بشكل كبير في عمل وأداء الأحزاب السياسية، لا سيما بعد أن أعادت تشكيل ممارسة دورها، ووسط كل هذه التطورات الصاخبة فإن تداول المعلومات يُشكل نقطة هامة للغاية تفرض نفسها على الحوار الوطني، ضمن محور يتعلق بقانون حرية تداول المعلومات، وهذه القضية مطروحة منذ عقود وشهدت جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا.

واختتمت: «التطورات التكنولوجية غيرت من شكل وكم وكيف تداول المعلومات، بل وفتحت الباب على مصرعيه أمام جدال حول كيفية التعامل مع الكميات الهائلة من البث الافتراضي لمعلومات مغلوطة أو شائعات، وهو أمر لا يتعلق فقط بعصر المعلومات، وإنما بقدرته على الخداع والتأثير في سلوك الناس وحياتهم، وهذا ما يفرض بشكل أكثر إلحاحًا خلال هذه الآونة العمل على وجود قوانين تتيح تداول ونشر المعلومات لمواجهة المصادر الأخرى التي تعكف على بث سمومها المتطرفة في نفوس المواطنين».

التحول الديمقراطي الجهات الرسمية المحور السياسى بالحوار الوطنى المعلومات المغلوطة تحديد المفاهيم حزب ”المصريين“ حرية تداول المعلومات

الأكثر قراءة

"الطاقة المتجددة" تستقر على تخصيص موقع لمشروع محطة "رياح أكواباور"

الأربعاء.. افتتاح عيادات طبية لخدمة العاملين فى الكهرباء وأسرهم

ضبط أطعمة ومياه غازية منتهية الصلاحية بحملات تموينية في الإسماعيلية

ضبط 700 طن قمح محلي بأحد مخازن القوصية بأسيوط (صور)

الإعدام شنقا لقاتل سيدة ونجلها في كفر الشيخ

إحالة مسجل خطر لحيازته أسلحة وذخيرة فى جنوب القاهرة للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة