قناة الناس| محمد نجيب: تأجيل الحمل في سنوات الزواج الأولى مطلب شرعي (فيديو)

قال الدكتور محمد نجيب، أحد علماء الأزهر الشريف، إن تأجيل الحمل في السنوات الأولى من الزواج مطلب شرعي، كي يدرس كل شخص الآخر، وكي يكون هناك تطبع بينهما وتآلف لتزول الندية والآنا بين الطرفين، مؤكدًا أنه إذا استقرت الحياة يبدأ قرار الإنجاب.

وأضاف نجيب، اليوم الإثنين، خلال حلقة حديدة من برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه إذا بحثنا في كتاب الله تعالى لن نجد هناك آية في القرآن الكريم تنص على تحريم أو كراهية عدم الإنجاب في السنوات الأولى من الزواج، أما إذا تطرقنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدنا بأن الرسول أقرّ بتأخير الحمل أو تنظيم الأسرة أو ما بعرف بمصطلح جديد يعرف بـ"ضبط النسل"، لأن هناك بعض الناس لديها حساسية في تنظيم أو تحديد.

وأوضح الدكتور محمد نجيب، أن كل شيء في الدين مبني على الضبط سواء في القرآن أو السنة، والدليل على ذلك قوله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" و"وما جعل عليكم في الدين من حرج"، وكان سيدنا جابر يقول "كنا نعزل والقرآن ينزل"، مشيرًا إلى أن العزل معناه منع الحمل وتأجيل الإنجاب

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



