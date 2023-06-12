الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة النواب" توصى بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية ببرج العرب

المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، بتنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام بشأن تأخر إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بمحافظة الإسكندرية.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بحضور جميع الجهات الممثلة بوزارتي الصناعة، والنقل ومحافظة الإسكندرية، لمناقشة وضع حلول لهذه الإشكالية.

وكشف النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، مقدم طلب الإحاطة، عن أن منطقة المدابغ في المكس توفر فرص عمل كثيرة لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن وزارة النقل أكدت أنها ستنقل هذه المناطق وتعوض المواطنين لفتح مدابغ في أماكن أخرى، إلا أنه تأخر التنفيذ.

وطالب عصام بتوفير منطقة مرفقة لكل من يحصل على تعويضات على أن يكون بها مرافق صحية، وصرف صناعي، ومن ثم يجب أن تكون هناك خطة وتنسيق بشأن المنطقة الجديدة التى سيتم الانتقال إليها، مع تحديد قيمة التعويضات.

وفي هذا الصدد، أكد حسن عبدالموجود حسن، ممثل وزارة النقل بهيئة ميناء الإسكندرية، أن الوزير أوصى بنقل المدابغ إلى مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الوزارة أيضًا قامت بعمل دراسة وانتهت إلى تعويض المواطنين بمبلغ ٤٦٦ مليون جنيه و٤٠٦ آلاف جنيه، وتم إيداعها في هيئة المساحة من ٢١ يوليو ٢٠٢٢.

وأوضح ممثل وزارة النقل أن الأبحاث تمت في معهد البحوث، وتم عمل تقرير استشارى مبدئي، مؤكدًا أن الدور المنوط بوزارة النقل في التعويضات انتهى بإيداع التعويضات في هيئة المساحة.

لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس معتز محمود مدينة المدابغ الجهات الممثلة تعويضات

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