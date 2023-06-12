الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

خلال استقباله المنسق الأممي لعملية السلام..

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

سامح شكري وتور وينسلاند
سامح شكري وتور وينسلاند

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول المستجدات الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعرب شكري عن القلق البالغ حيال استمرار تصاعد وتيرة العنف، وكثافة الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا وجرحى، وهو الأمر الذي يفاقم من حدة الاحتقان والتوتر بين الجانبين.  

جهود مصر لتهدئة الأوضاع الميدانية

واستعرض شكري الجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية لتهدئة الأوضاع الميدانية، وكذلك المشاركة المصرية في اجتماعات مسار العقبة - شرم الشيخ وصيغة ميونيخ، مؤكداً ضرورة العمل على تنفيذ التفاهمات ذات الصلة بمسار العقبة - شرم الشيخ بما يخفض من التوتر الراهن.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية، وعلي مستوى الأمم المتحدة،  من أجل وقف التصعيد المستمر فى الأراضى المحتلة، وخلق مناخ جديد داعم لإعادة إحياء عملية السلام.

في هذا السياق، أعرب المنسق الأممي عن تقديره دور مصر المحوري في عملية السلام، والتطلع لاستمرار التنسيق مع مصر من أجل الخروج من حالة الجمود الحالية فى عملية السلام، ووقف العنف الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإعادة الأمل فى إيجاد تسوية نهائية وشاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

سامح شكري وزير الخارجية عملية السلام اقتحامات إسرائيلية الضفة الغربية العقبة شرم الشيخ

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