رئيس الأوبرا يفتتح معرض "دروب فنية" للفنان محسن السرى غدًا

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية، غدا الثلاثاء الموافق 13 يونيو، معرض بعنوان "دروب فنية"، داخل قاعة صلاح طاهر، للفنان محسن السيد السرى، الحاصل على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم ديكور ، عضو نقابة المهن التمثيلي ، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، والذى شارك فى العديد من المعارض التشكيلية الجماعية خارج مصر و داخلها .

ومن المقرر أن يتم الافتتاح فى تمام الساعة السابعة مساء، ويستمر حتى الأحد المقبل الموافق ١٨ يونيو الجاري.

ويعد هذا المعرض هو ثانى معارضه الفردية و يضم اعمالا فنية تعبر عن التناغم بين الفن التشكيلي فى ديكور المسرح و التليفزيون التى تنفرد بلغة تشكيلية ما بين الرؤية الفنية و التكوينات التصويرية التي تحمل الكثير من المعانى و الرموز و بين القيمة و الوظيفة و التى تمثلت فى مراحل التصميم و تنفيذ العديد من ديكوارت البرامج و المسلسلات التليفزيونية و المسرحية و يضم المعرض حوالى ٨٠ عمل فنى ما بين فن تشكيلي ، ديكورات التليفزيون و المسرح مستخدما خامات مختلفة منها الاكريلك ، الزيت وغيرها .