إصابة رجل وزوجته إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق "الفيوم - القاهرة"

أصيب رجل وزوجته بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم، إثر إنقلاب سيارة ملاكي في طريق "الفيوم - القاهرة"، عند الكيلو 72 بدائرة محافظة الفيوم إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة وعدم القدرة على السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلابها.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة الطرق والمنافذ، يفيد بإبلاغ السائقين على طريق الفيوم القاهرة عند الكيلو 72 بانقلاب سيارة ملاكي وإصابة شخص وزوجته.

وعلى الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتمت إزالة آثار الحادث وتيسير الطريق أمام السيارات، ونقل السيارة بعيدا عن نهر الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادثة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.