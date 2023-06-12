"الزراعة" تُصدر تقريرًا بجهود إدارات مكافحة آفات المحاصيل خلال مايو الماضي

أصدرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراض تقريرا يتضمن نشاطها الشهرى بالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.

وقال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إنه الإدارات ومناطق المكافحة الستة التابعة لها، قامت بالعديد من الإنجازات خلال شهر مايو الماضي وتشمل..

بالنسبة للإدارة العامة لمكافحة الآفات ومناطق المكافحة الستة.. تم متابعة أعمال مهندسي المكافحة بالمديريات على مستوى محافظات الجمهورية. كما قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات من خلال الإدارات التابعة لها بعدد (55) حالة مرور على زراعات المحاصيل الصيفية المحاصيل الحالية “الذرة الأرز الفول السوداني و السمسم و القمح وبصل فتيل و قصب السكر” لرصد أي إصابات بالآفات المختلفة والتوجيه بالعلاج وذلك على مستوي محافظات جمهورية مصر العربية.

وأضاف أنه تم توفير المبيدات الخاصة بدودة الحشد الخريفية على مستوى مديريات الزراعة ومتابعة الاجراءات الخاصة بمكافحة دودة الحشد الخريفية بمحصول الذرة، حيث تم رصد بؤر اصابة محدودة في محافظات “البحيرة و الغربية و كفر الشيخ و الشرقية و الدقهلية السويس و القليوبية و الفيوم و المنيا و سوهاج و قنا واسوان بإجمالي مساحة 160 فدان و5 قيراط وتم اجراء الرش الوقائي بها على 1840 فدان”.

كما تم متا بعة اعمال المعالجة ضد الحشائش حيث تم علاج مساحة 9376 فدان بمختلف المحاصيل ومسافة 6812 كم من المنافع العامة وعلاج (79) كم ضد ورد النيل.

وأوضح أنه تم إتمام تخصيص وتوزيع مبيدات النمل الأبيض المجانية الدفعة الأولى لموسم 2022 – 2023 (أساسي لعدد 15 محافظة بإجمالي كمية (991) لتر من المبيد. كما تم متابعة أعمال مكافحة آفة النمل الأبيض حيث تم علاج عدد (16) وحدة نمل ابيض تحت ارضي مجاناً وعلاج عدد (187) وحدة نمل ابيض تحت ارضي نقداً وعلاج عدد (51) وحدة نمل ابيض فوق ارضي مجاناً.، وكذا تم متابعة عدد 186 مصيدة لدودة الحشد الخريفية في ضوء مشروع الحراك العالمي لمتابعة دودة الحشد الخريفية.

وقال إنه بالنسبة لمكافحة افات القطن، فقد تم متابعة المساحات المعالجة ضد افات القطن حيث وصلت المساحة المعالجة ضد الآفات الأولى 21517 فدان.كما قامت الإدارة بتلقي ومتابعة بلاغات المصائد المائية لآفات القطن وارسالها الي معهد الوقاية.كما تم تسلم المطبوعات الخاصة بموسم القطن 2023 وتوزيعها على محافظات القطن.

وبالنسبة للمكافحة البستانية، فقد قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بعدد 13 لجنة مرور لمراجعة إعمال مكافحة افات الخضر والفاكهة، وكذلك سوسة النخيل والإرشاد بالطرق الصحيحة لعلاجها والتوقيتات الملائمة لإجراء الممارسات الزراعية المختلفة والتي تحد من الإصابة بسوسة النخيل. وبلغ عدد النخيل المعالج (3482) نخلة والمقلع (77) نخلة وتحت التقليع (48) نخلة خلال شهر مايو.و الاستمرار في تطبيق البرنامج التدريبي للحقول الارشادية للتدريب العملي على الاسلوب الامثل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في محافظات مصر ويستهدف للاستفادة منها (20) مزارع و (10) من مهندسي المكافحة لكل حقل ارشادي.

وأشار إلى متابعة الاجراءات الخاصة بمتابعة ذبابتي الفاكهة والخوخ في محافظات التطبيق.، كما تم إطلاق المفترس الاكاروسي في مساحة (394.5) فدان خلال موسم 2023 مقارنة بمساحة (216) فدان بموسم 2022 بواسطة ثلاث مناطق من مناطق المكافحة التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات (شمال الدلتا، شمال الصعيد، القناة وسيناء) بزيادة قدرها 82.6%.

كما تم إطلاق طفيل الترايكوجراما في مساحة (37) فدان خلال موسم 2023 مقارنة بمساحة (0) فدان بموسم 2022 بواسطة منطقة القناة وسيناء.و الاستعداد لموسم القطن لتوفير طفيل الترايكوجراما للمحافظات التي يقع في نطاقها المكافحة الحيوية باستخدام طفيل الترايكوجراما، وقد تم الاطلاق في محافظة الفيوم. وجاري متابعة إطلاق طفيل الترايكوجراما في باقي المحافظات.

وفي إطار التعاون بين المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات اضاف رزق انه تم سحب (162) عينة بطيخ لتقدير متبقيات المبيدات بها ضمن برنامج رصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة.و توفير وتوزيع المبيدات:من خلال إدارة توفير وتوزيع المبيدات تم تخصيص مبيدات مكافحة افات القطن موسم 2023: