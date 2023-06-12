الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة يترأس أول قداس قبطي كاثوليكي بقبرص

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أول قداس قبطي كاثوليكي للجالية المصرية، بقبرص.

جاء ذلك عقب زيارة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا،  الشهر الماضي إلى قبرص، ولقائهم بالشباب.

جاء ذلك بمشاركة الأب يواكين الماروني، الذي يرافق الشباب العاملين بقبرص، حيث أكد الأنبا بشارة اهتمام الكنيسة بالشباب، ورعايتهم، قائلًا: فاليوم يتحقق وعد يسوع، اذهبوا، وتلمذوا جميع الأمم، يسوع يدعونا، لنكون شهودًا له.

اقباط الكاثوليك الانبا بشارة الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الأنبا إبراهيم اسحق الانبا ابراهيم اسح البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الانبا عمانوئيل عياد

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

فطير وبيتزا وكشري.. طلاب الثانوية يحتفلون بانتهاء أول يوم في الامتحانات (صور)

فايننشال تايمز: محاكمة ترامب تضع الولايات المتحدة فى مأزق وأزمة وجودية

منصة WATCH IT تعلن رسميًا عن الجزء الثانى من مسلسل "ريفو"

التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" تعكس تحولًا غير مسبوق للريف الـمصرى

انفراجة فى الزمالك.. 50 مليون جنيه تنعش خزينة النادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات