الأنبا بشارة يترأس أول قداس قبطي كاثوليكي بقبرص

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أول قداس قبطي كاثوليكي للجالية المصرية، بقبرص.

جاء ذلك عقب زيارة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، الشهر الماضي إلى قبرص، ولقائهم بالشباب.

جاء ذلك بمشاركة الأب يواكين الماروني، الذي يرافق الشباب العاملين بقبرص، حيث أكد الأنبا بشارة اهتمام الكنيسة بالشباب، ورعايتهم، قائلًا: فاليوم يتحقق وعد يسوع، اذهبوا، وتلمذوا جميع الأمم، يسوع يدعونا، لنكون شهودًا له.