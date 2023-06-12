الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: برشلونة يستهدف ضم "فريسنيدا" موهبة بلد الوليد

إيفان فريسنيدا
إيفان فريسنيدا

يبحث نادي برشلونة الإسباني عن إبرام صفقات جديدة ومميزة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.             

برشلونة يستهدف ضم إيفان فريسنيدا من بلد الوليد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، أبدى رغبته في التعاقد مع الإسباني إيفان فريسنيدا، الظهير الأيمن لفريق بلد الوليد، في الصيف.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن مسئولي برشلونة يخططون للتعاقد مع إيفان فريسنيدا، من خلال الشرط الجزائي الذي يوجد في عقده مع بلد الوليد، والذي يبلغ قيمته حوالي 20 مليون يورو.

وتألق الشاب الإسباني، صاحب الـ18 عامًا، بشكل كبير رفقة بلد الوليد في الموسم المنصرم 2022-2023، رغم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيمن إيفان فريسنيدا رفقة بلد الوليد في 30 يونيو 2025.

ويُعد إيفان فريسنيدا محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، وعلى رأسها نادي بروسيا دورتموند الألماني، أرسنال ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين.

وكان فريق برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2022-2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 78 نقطة.

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