الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 إثر تصادم سيارة ملاكي و"توكتوك" بطريق الحبيل في الأقصر

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

أصيب 3 مواطنين بكدمات وجروح فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى ومركبة "توكتوك" على طريق الحبيل شرق الأقصر، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، قد تلقت إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ارة ملاكى ومركبة "توكتوك" على طريق الحبيل شرق الأقصر.

مما أسفر عن إصابة السائقين وشخص ثالث بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

اتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية السائقين الفحوصات الطبية اللازمة المصابين النيابة العامة

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