الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أعمال عبد الحليم وشادية في أمسية موسيقية بأوبرا الأسكندرية.. الجمعة

بوستر حفل حليم وشادية
بوستر حفل حليم وشادية

يقضى جمهور الأسكندرية أمسية غنائية تجمع نخبة من أجمل أعمال عبد الحليم حافظ وشادية ويقودها المايسترو الدكتور محمد الموجي، ويحتضنها مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " وتقام في الثامنة والنصف مساء الجمعة 16  يونيو الجاري.

برنامج حفل حليم وشادية على مسرح سيد درويش

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، تقدم الفرقة مجموعة كبيرة من اغانى حليم وشادية، منها صدفة ، الحلوة ، جانا الهوا ، هي دي هي ، إن راح منك يا عين ، وحياة عينيك ، يا قلبي سيبك ، اه يا اسمراني اللون ، أحبك ، قال لي كلام .. أداء حسام حسنى ، ندى غالب ، محمد متولى ، حنان عصام ، أحمد محسن وسمية وجدي.

المعروف أن عبد الحليم حافظ أحد رموز الغناء العربى وأهم المطربين العاطفيين المصريين، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية فى 21 يونيو عام 1929 ، التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943 وتخرج فيه عام 1949 ، عمل لمدة 4 سنوات مدرساً للموسيقى بطنطا ثم الزقازيق واخيراً بالقاهرة ، تقدم باستقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقه الإذاعة الموسيقية عازفا على آلة الأوبرا، اكتشفه الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب وسمح له باستخدام اسمه الاول "حافظ" بدلا من شبانة ، قدم أولى أغانيه ( صافيني مرة ) التي لحنها محمد الموجي وقصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور والحان كمال الطويل بعدها حقق نجاحا ساحقا ولقب بالعندليب الأسمر، تعاون مع العديد من عباقرة التلحين، توفى بعد صراع مع المرض عام 1977 تاركاً ارثاً فنياً ضخماً ما زال يثري الساحة الغنائية فى مصر والوطن العربى.

أما شادية ممثلة ومطربة اسمها الحقيقى فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر، بدأت رحلتها الفنية في عمر 16 عاما، وخلال مسيرتها الفنية التي انتهت باعتزالها في عام 1984 شاركت في أكثر من 110 فيلم سينمائى وقدمت مئات الأغنيات لها عدد من المسلسلات الإذاعية، ومسرحية واحدة، ولدت في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة لكن أصولها تعود إلى محافظة الشرقية،  بدأت مسيرتها الفنية بفيلم (أزهار وأشواك) بعدها قدمت أدوارا مختلفة، رحلت في 28 نوفمبر 2017 بعد صراع مع المرض. 

16 يونيو اعمال عبد الحليم حافظ الإسكندرية المايسترو الدكتور محمد الموجي أوبرا الإسكندرية سيد درويش مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية

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