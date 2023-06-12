استئناف العمل غدًا.. البورصة تحل أزمة توقف التداولات وتنفى وجود هجوم سيبرانى

توقفت حركة التداول بالبورصة على نحو مفاجئ في منتصف التعاملات على خلفية عطل فني أحدث خللا في أنظمة التداول.

وقالت البورصة إن نظام التداول توقف مؤقتا بسبب وجود عطل فني وجار العمل على إصلاحه.

كما نفت ما تم تداوله من شائعات عن وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة، مؤكدة التواصل مع فريق عمل مؤسسة «ناسداك» للعمل على حل المشكلة.

وأعلنت إدارة البورصة انتهاءها من حل العطل الفني الذي تعرض له نظام التداول خلال الجلسة، على أن يتم استئناف التداول في المواعيد المعتادة مع تأكيد إدارة البورصة أنه سيتم الاعتداد بكل العمليات المنفذة خلال الجلسة حتى توقف نظام التداول.