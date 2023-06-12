الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توريد 565 ألف طن قمح لصوامع الشرقية بنسبة 99,24% من المستهدف

صوامع
صوامع

واصل مزارعو القمح بمحافظة الشرقية توريد إنتاجهم من الذهب الأصفر لـ 58 صومعة وشونة أسمنتية منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، حيث تم توريد 565 ألفًا و747 طنًا و386 كيلوجرامًا من القمح بنسبة 99,24% من المستهدف توريده وقدره 570 ألفًا و91 طنًا بمعدل طن ونصف عن كل فدان. 

وأكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب أنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة بمحصول القمح والتي تبلغ 380 ألفًا و61 فدانًا وسوف تحتل الشرقية المركز الأول على المحافظات في إنتاج وتوريد القمح، موجهًا وكيل وزارة التموين بالشرقية فايزة عبد الرحمن بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المرور لتسهيل دخول وخروج السيارات من وإلى الصوامع والشون المحددة. 

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تسوية الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

ومن جانبها أوضحت وكيلة وزارة التموين، أنه تم إعداد مجموعة من الضوابط والاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة حيث تقرر استلام القمح بالصوامع والشون الأسمنتية والتأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح قديمة وتطهير الصوامع والشون وتزويدها بوسائل الحماية المدنية.

توريد 565 ألف طن قمح لصوامع الشرقية بنسبة 99,24 من المستهدف توريده توريد لف طن قمح لصوامع الشرقية بنسبة 99,24 من المستهدف توريده قمح لصوامع الشرقية مزارعو القمح بمحافظة الشرقية توريد 565 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

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