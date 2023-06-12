ضمن "حياة كريمة".. الكشف الطبي المجانى لـ2293 مواطنا بقرى أسوان

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، حيث تم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة، وقرية الحمام التابعة لمركز إدفو ، وقد استمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 2293 مواطنا ومواطنة.

ولفت إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.